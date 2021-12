Besana in Brianza

Inutili i soccorsi: un malore improvviso è stato fatale, oggi, 1 dicembre, per una 80enne di Besana in Brianza.

Malore fatale in casa, muore 80enne

Erano le 18.30 circa di oggi, mercoledì, quando i soccorritori e i Carabineri della locale stazione si sono precipitati in via Roma, nella piazzetta davanti al Municipio. Ancora da ricostruire con precisione quanto accaduto. L'allarme è scattato per una donna di 80 anni che non rispondeva a chiamate e campanello di casa.

Inutili i soccorsi. Il personale del 118 arrivato in via Roma a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'anziana donna. Per l'ottantenne non c'era più niente da fare.