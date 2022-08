Malore fatale in piazza, addio al noto agente immobiliare

Un malore fatale, in pieno centro, proprio nella piazza dove lo si vedeva passare più volte al giorno dispensando sorrisi e saluti a tutti.

Una tragica perdita per Vimercate che saluta per sempre Sergio Graziani, morto ieri, giovedì 4 agosto, a 57 anni.

Il malore in pieno centro

Secondo quanto ricostruito Graziani ha accusato un malore attorno alle 19.30 mentre si trovava in piazza Roma, proprio all'angolo tra via Vittorio Emanuele e via Cavour, a poche decine di metri da casa. Una situazione che in un primo momento era apparsa seria, ma non gravissima. Tanto che i soccorritori intervenuti sul posto con un'ambulanza in codice giallo. Poi però il quadro clinico è precipitato ed è stato quindi trasferito all'ospedale cittadino in codice rosso. I medici si sono adoperati a lungo per rianimarlo, ma per il 57enne non c'è stato più nulla da fare.

Lascia tre figli

La tragica notizia ha fatto ben presto il giro della città. Come detto, Sergio Graziani era infatti molto noto per la sua decennale attività di consulente e agente immobiliare. Un colpo durissimo per i tanti amici e conoscenti e in particolare per la famiglia, la moglie e i suoi tre adorati figli.

Tanti i messaggi di cordoglio e di incredulità per quanto accaduto pubblicati in queste ore sui suoi profili social.

L'impresa di 12 anni fa

Di lui il Giornale di Vimercate aveva scritto 12 anni fa quando, all'epoca 45enne, aveva affrontato la 100 chilometri del Passatore, corsa podistica massacrante sull'Appennino Toscano. Lo aveva fatto per onorare la memoria del padre Livio.