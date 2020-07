Malore fatale per un 86enne. E’ accaduto questa mattina, venerdì 10 luglio, a Seregno, in via Monte Santo.

Malore fatale per un 86enne

In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento i soccorsi sono stati allertati alle 7.20 di questa mattina per un anziano di 86 anni colpito da malore in casa in via Monte Santo. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari. Sul posto si è subito portata l’ambulanza di Seregno soccorso in codice rosso. Purtroppo al loro arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile

TORNA ALLA HOME