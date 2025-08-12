Malore fatale mentre aspetta il suo turno all'autolavaggio

Tragedia

E’ accaduto mercoledì scorso a Concorezzo, al distributore di benzina «Tamoil». La vittima è il 76enne Mario Gaviraghi di Vimercate

Agli occhi dei passanti sembrava che si fosse appisolato e invece ha accusato un malore mentre attendeva l’apertura dell’autolavaggio del benzinaio "Tamoil" di Concorezzo: prontamente ricoverato in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza nel reparto di cardio rianimazione è morto domenica.

La tragedia mercoledì scorso a Concorezzo

La tragedia si è consumata all’alba di mercoledì scorso al distributore di benzina che si trova lungo la Sp 2, la strada che collega Vimercate a Concorezzo. Ad accusare il malore fatale è stato Mario Gaviraghi, 76enne residente a Vimercate insieme alla moglie. L’anziano, come ogni settimana, si era recato di buon mattino all’autolavaggio che si trova a poche centinaia di metri di distanza dal quartiere «Torri Bianche» e dall’agriturismo "La Camilla".

I soccorsi

"Lui era solito arrivare al distributore alla mattina presto e, appena varcava l’area di servizio, si metteva in coda in attesa dell’apertura del servizio di lavatura e pulizia delle auto che solitamente avviene alle 8 - ha sottolineato il titolare della pompa di benzina - Così ha fatto anche mercoledì scorso. Quando ho aperto il distributore ho subito notato la sua “Aygo” parcheggiata in sosta nel vialetto che poi conduce all’autolavaggio. Appena abbiamo aperto il servizio ho subito notato che, a differenza delle altre volte, il cliente non metteva in moto la macchina. Allora mi sono avvicinato al finestrino lato guidatore e ho visto che era sdraiato sul sedile e con gli occhi chiusi. Inizialmente pensavo si fosse appisolato data l’età e, soprattutto, dato che era solito arrivare qui all’alba. Però, ad un certo punto, quando ho bussato al finestrino e ho visto che non mi rispondeva, ho subito pensato che fosse successo qualcosa. Allora ho allertato subito i soccorsi".

Il massaggio cardiaco di una infermiera

In quegli attimi concitati, è arrivata al distributore di benzina una cliente che svolge la professione di infermiera nel vicino ospedale di Vimercate. "Appena è arrivata le ho spiegato la situazione e lei si è subito prodigata nel capire come stesse il 76enne - ha continuato il titolare - Ha visto che non c’era battito cardiaco e ha subito attivato le manovre di rianimazione attraverso il massaggio cardiaco nell’attesa che arrivassero i soccorsi".

Le esequie verranno celebrate il 23 agosto a Vimercate

Nel giro di pochi minuti è arrivata l’ambulanza e l’automedica. Il 76enne è stato prontamente trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza dove però domenica il suo cuore ha cessato di battere. "Abbiamo fissato al data delle esequie per il 23 agosto - ha sottolineato la moglie in lacrime - Abbiamo tanti parenti all’estero e abbiamo preferito attendere il loro arrivo a Vimercate per l’ultimo saluto che sarà celebrato nella chiesa della Beata Vergine del Rosario".