Malore fatale per un anziano di 77 anni a Giussano. Intervento di ambulanza e Carabinieri in via Bixio, ma per il 77enne non c’è stato nulla da fare.

Malore fatale per un anziano a Giussano

Il 77enne, in base a quanto è stato possibile ricostruire, si trovava in campagna quando si è sentito male. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 19.20. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in via Bixio i volontari della Croce bianca di Mariano e l’automedica, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

