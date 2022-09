Malore improvviso, addio allo storico prof del liceo Marie Curie

Malore improvviso, addio a Davide Digiovinazzo, 53 anni, storico prof del liceo Marie Curie di Meda.

Malore improvviso, addio al professore di latino e greco

La tragica scoperta è avvenuta venerdì mattina, 23 settembre 2022. Digiovinazzo, che abitava a Cormano, al mattino non si era presentato a scuola e non rispondeva né ai messaggi né alle chiamate dei colleghi. E' quindi scattato l'allarme. I soccorsi, con Vigili del Fuoco e ambulanza, si sono portati alla sua abitazione, ma l'insegnante non dava segni di vita. Una volta entrati in casa i pompieri lo hanno trovato morto. Non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Una grave perdita per il liceo di Meda

La notizia della sua morte ha suscitato sconcerto e dolore in tutto il liceo di Meda, dove Digiovinazzo era molto apprezzato sia dai docenti che dagli studenti. Era una vera e propria colonna della scuola, dove da quasi vent'anni insegnava Lettere classiche, rimanendo impresso, oltre che per la sua immensa cultura, anche per la sua infinita disponibilità.

Il messaggio della scuola

Il liceo ha voluto salutarlo con un messaggio sul proprio sito:

Il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti e il personale ATA comunicano l’improvvisa e dolorosa scomparsa del prof Davide Digiovinazzo, docente di Lettere Classiche. Il Liceo perde un insegnante di grande spessore culturale, disponibile e molto vicino sia agli alunni che ai colleghi. Tutta la comunità scolastica smarrita e affranta partecipa al dolore della famiglia e degli studenti.

