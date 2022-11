Malore improvviso mentre cammina: muore poco dopo l'arrivo in ospedale

Colpito da un malore mentre cammina per strada, 90enne muore pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale a Vimercate.

Il dramma si è consumato ieri mattina, martedì 15 novembre 2022, una decina di minuti dopo le 11 del mattino ad Arcore, in via Centemero, quasi all'incrocio con via San Martino.

La vittima è l'arcorese Luigi Sala. L'uomo aveva 90 anni e abitava in via Manzoni, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo dove si è consumata la tragedia.

Soccorsi tempestivi

In base a quanto ricostruito il 90ene, mentre stava percorrendo la via a piedi, si è sentito male e si è accasciato a terra, privo di sensi.

Ad accorgersi sono stati alcuni passanti e alcuni negozianti della zona i quali si sono accorti del malore dell'uomo e hanno lanciato i soccorsi. Nel giro di pochissimo è arrivata l'ambulanza, l'automedica e anche una pattuglia della Polizia locale arcorese, pronta nell'eventualità, ad utilizzare anche il defibrillatore per rianimare l'uomo. Purtroppo le condizioni del 90enne sono parse subito gravisssime.

Deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale

Durante il trasporto in ospedale la situazione è precipitata. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di salvarlo, per Sala non c'è stato nulla da fare e i medici dell'ospedale di Vimercate ne hanno dichiarato il decesso poco dopo l'arrivo al nosocomio.

Al momento non è ancora stata decisa la data delle esequie.