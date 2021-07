Malore improvviso stronca la segretaria della piscina di Verano

Lutto ad Agliate per la scomparsa di Roberta Bonvini, 45 anni, deceduta domenica all'ospedale di Lecco, a causa di un infarto.

Malore fatale

Mamma di due figli, lavorava come segretaria alla piscina comunale di Verano e all'occorrenza anche come istruttrice. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto il personale dell'impianto di via Sauro e numerosi frequentatori della struttura; sulla pagina social della piscina sono apparsi diversi messaggi di ricordo e cordoglio. In molti la ricordano come una ragazza solare, sempre con il sorriso sulle labbra.

I funerali

Originaria di Seregno, sposata da 20 anni amava molto la basilica Santi Pietro e Paolo di Agliate, qui infatti si svolgeranno oggi i funerali, alle 14.30. La funzione sarà preceduta dal rosario alle 14.