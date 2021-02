Malore improvviso in strada, 24enne in ospedale. E’ successo questa mattina, sabato 20 febbraio 2021, a Cesano Maderno.

Malore improvviso, 24enne in ospedale

Per cause ancora da accertare un 24enne è finito in ospedale al Niguarda di Milano dopo essersi sentito male in via Per Desio, il lungo rettilineo che collega Cesano Maderno, quartiere Molinello, con la vicina Desio. E’ successo intorno alle 11. Da verificare il coinvolgimento di un’auto, transitata nel momento esatto del malore improvviso.

Sul posto la Polizia Locale

Sul posto la Polizia Locale, impegnata ora a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e ad attribuire le eventuali responsabilità. Da quanto è stato possibile appurare al momento, tramire l’Azienda regionale dell’emergenza urgenza, che ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Desio, i soccorsi sono scattati in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, il 24enne è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso del Niguarda di Milano. Le sue condizioni sarebbero gravi.