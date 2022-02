Malore in auto, 60enne soccorso in codice rosso

Grave

E' accaduto poco fa a Seregno in via Milano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

Era privo di sensi all'interno della sua automobile parcheggiata in via Milano a Seregno. Un uomo è stato vittima di un grave malore stamattina presto attorno alle 8 a Seregno.

Malore in auto

I soccorsi sono scattati attorno alle 8.20 di questa mattina, domenica 6 febbraio 2022. In un'automobile parcheggiata all'altezza del civico 15 di via Milano a Seregno c'era all'interno un uomo privo di sensi. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno subito chiamato il 112. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno e i Vigili del Fuoco di Monza.

In ospedale in codice rosso

Inizialmente, infatti, si pensava che fosse necessario l'intervento dei pompieri per aprire l'auto ed estrarre la vittima, un 60enne, colpito con tutta probabilità da un grave malore. In realtà i soccorritori sono riusciti ad aprire la vettura e ad assicurare le prime cure all'uomo. Il 60enne è apparso in gravissime condizioni tanto che è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice rosso.