Malore all’isola ecologica, 42enne in ospedale in codice rosso

Malore all’isola ecologica, 42enne soccorso in codice rosso. L’intervento dell’ambulanza nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 febbraio, a Usmate con Velate.

Usmate con Velate, 42enne soccorso in codice rosso

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 14.45. Sul posto, in via della tecnica, all’interno dell’isola ecologica comunale, si è subito portata un’ambulanza, arrivata in codice giallo. Purtroppo dopo i primi accertamenti medici, le condizioni del 42enne si sono aggravate e l’intervento da giallo è passato in codice rosso.

Il 42enne è stato dunque caricato in ambulanza e trasportato con urgenza in ospedale.