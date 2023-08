Un 57enne è stato colpito da un malore mentre si trovava in bicicletta: le sue condizioni sono gravissime. E' successo questa mattina a Vimercate, lungo la Strada Provinciale 45, detta "Pagani".

Malore in bicicletta, 57enne gravissimo

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. L’uomo, residente a Lissone, si trovava in sella alla sua due ruote quando, verosimilmente per un malore improvviso, è crollato a terra. Sul posto sono intervenute immediatamente un’ambulanza e un’automedica, entrambe in codice rosso.

Ricoverato in ospedale

Dopo le prime urgenti cure in loco, i sanitari hanno trasportato il 57enne in ospedale a Monza dov’è stato preso in carico dal personale medico. Sul luogo della caduta ha fatto capolino anche una pattuglia dei Carabinieri di Vimercate, che ora accerteranno le dinamiche di quanto accaduto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente, motivo per cui sembra certa l’ipotesi del malore.