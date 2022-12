Malore in bicicletta sulla ciclabile, gravissimo 71enne

Stava viaggiando a bordo della bicicletta sulla ciclabile tra Verderio e Bernareggio, quando si è accasciato a terra vittima di un malore. Soccorso in gravissime condizioni da un passante, il 71enne è stato trasportato in ospedale a bordo dell'eliambulanza.

Il malore in bicicletta

L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 15 dicembre, poco dopo le 9. Un 71enne stava viaggiando in direzione di Bernareggio lungo la pista ciclabile che collega i due paesi, ma non appena ha imboccato via Roma, all'incrocio con la rotonda che porta a Ronco Briantino, è caduto a terra colpito da un tremendo e improvviso malore.

Soccorso da un passante

A soccorrerlo per primo è stato un passante che stava transitando in auto. Accortosi dell'uomo accasciato a terra, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Ma mentre allertava il 112 le condizioni del 71enne si sono aggravate in maniera importante, tanto da rendere necessario il massaggio cardiaco. Fortunatamente il passante conosceva le manovre da effettuare in caso di emergenza, agevolando il lavoro dei soccorritori giunti prontamente sul posto nel giro di pochi minuti.

Trasportato in eliambulanza

Preso in consegna l'anziano, i paramedici hanno proseguito le manovre salvavita, ma il quadro clinico quasi disperato hanno convinto i soccorritori ad allertare anche l'eliambulanza. L'uomo è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato in ospedale a Lecco. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Bernareggio e la Polizia locale dello stesso Comune.