Malore in campo, paura per un 40enne di Lentate. Apprensione ieri sera, giovedì 22 luglio 2021, al centro sportivo di via Como a Meda.

Malore in campo, soccorsi in codice rosso a Meda

In base a quanto ricostruito, poco prima delle 22 un 40enne di Lentate sul Seveso si è sentito male mentre stava giocando sui campi da calcio dell'impianto sportivo di via Como. Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono giunti tempestivamente in codice rosso. Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate e un'automedica.

Trasferito in ospedale, non è in pericolo di vita

I sanitari hanno prestato le prime cure al 40enne, stabilizzando le sue condizioni, per poi trasferirlo all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in Unità coronarica. Fortunatamente il lentatese non è in pericolo di vita.