Malore in casa, soccorsa un'anziana

In corso le operazioni di soccorso di un'anziana a Sovico per un malore in casa, l'intervento nel palazzo all'angolo tra viale Brianza e via Umberto I.

Malore in casa

Intervento in corso proprio in questo momento (venerdì 14 febbraio 2025) a Sovico per soccorrere un'anziana caduta all'interno del suo appartamento al quarto piano della palazzina di viale Brianza all'angolo con via Umberto I. Ancora da accertare se la donna sia stata colpita da un malore.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme, sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa, insieme a una squadra dei Vigili del fuoco, ai Carabinieri e una pattuglia della Polizia locale con il comandante Giovanni Laiso. Sono in corso accertamenti per capire lo stato di salute della donna. Intervento dell'ambulanza anche ieri pomeriggio (giovedì 13 febbraio 2025) sempre in viale Brianza all'altezza del civico 4 per soccorrere un anziano di 88 anni caduto dalla scala. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Una volta arrivata l'ambulanza, fortunatamente le condizioni del pensionati non sono apparse così gravi. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Carate Brianza in codice verde per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.