Malore in clinica, nel parco di Carate atterra l'elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso a Carate Brianza nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 10 giugno.

Soccorso un paziente alla Zucchi di Carate Brianza

E' atterrata attorno alle 15,30 nel grande prato del parco di Villa Cusani Confalonieri l'eliambulanza del 118 intervenuta per prestare soccorso ad un fisioterapista della clinica Zucchi di Carate Brianza colpito, secondo quanto riferito, da un improvviso arresto cardiaco. Sul posto è arrivata subito dopo anche una pattuglia degli agenti della Polizia locale, che ha poi accompagnato a sirene spiegate il personale medico giunto in città a bordo del velivolo di soccorso.

Il malore improvviso, accusato dal fisioterapista che lavora gli Istituti clinici di piazza Madonnina, ha richiesto l'intervento di un mezzo di emergenza per l'eventuale trasporto d'urgenza in ospedale. L'eliambulanza è atterrata così nel parco della villa di Carate Brianza dove è rimasto per diversi minuti in attesa che venissero ultimate le operazioni di soccorso per poi rialzarsi in volo.

Malore in mattinata anche al centro distribuzione delle Poste

Sempre nella giornata di ieri, giovedì 10 giugno in mattinata il 118 è intervenuto anche in via Tiziano al civico 7, dove ha sede il Centro di distribuzione postale di Carate Brianza. La richiesta, secondo quanto riferisce il sito di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), qualche minuto dopo le 9 per un uomo di 52 anni che aveva accusato un lieve malore. Sul posto il personale dell'autoambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza. Per il 52enne non si è resto però necessario il trasporto in ospedale.