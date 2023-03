Malore in Comune, il sindaco di Lentate finisce in ospedale

Malore in Comune verso le 17.40 di oggi, lunedì 20 marzo 2023, per il sindaco di Lentate sul Seveso, Laura Ferrari.

Malore per il sindaco Laura Ferrari

Il primo cittadino lentatese era in Municipio, in via Matteotti, quando improvvisamente si è sentita male. Inizialmente è stata soccorsa dagli operatori della vicina Croce Rossa lentatese, per poi essere trasferita in ambulanza in codice verde all'ospedale di Desio dalla Croce Rossa di Misinto.

Non era presente al Consiglio comunale

Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. Dato che si trova in ospedale per gli accertamenti del caso, non ha potuto partecipare alla seduta di Consiglio comunale che si sta svolgendo stasera nell'aula magna delle scuole medie.