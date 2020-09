Malore in Comune, soccorsi in codice rosso. Alle 16,45 sono accorse in via Villoresi ambulanza e auto medica per una donna di 56 anni

Soccorsi in codice rosso in via Villoresi a Nova Milanese alle 16,45 di oggi, giovedì 24 settembre. Come riportato dall’Agenzia regionale Emergenza Urgenza, sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Cinisello Balsamo e l’auto medica. La richiesta al 118 è arrivata dal Municipio, dove i sanitari stanno soccorrendo una donna di 56.

