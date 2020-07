Malore in ditta, 43enne in ospedale. Alle 9,50 di oggi, lunedì 6 luglio, ambulanza e auto medica sono accorsi in via Sondrio

Ha accusato un malore, sono sono intervenute un’ambulanza del Soccorso Seregno e l’auto medica. Spiegamento di soccorsi questa mattina lunedì 6 luglio, poco prima delle 10, in una ditta di via Sondrio a Varedo per un uomo di 43 anni. Le sue condizioni erano sembrate in un primo momento gravi, tanto che il 118 aveva attivato i soccorsi in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, sanitari e medico hanno tracciato un quadro della situazione molto più rassicurate: il 43enne è stato quindi accompagnato al pronto soccorso in codice verde.

