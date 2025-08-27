Tragedia

Malore in ditta, muore un 50enne

Inutile ogni tentativo di soccorso in via Pizzo Scalino

Giussano
Pubblicato:

Ambulanza e auto medica questa mattina, poco prima delle 7, in via Pizzo Scalino, al civico 2, a Paina di Giussano. Il personale del 118 è intervenuto per soccorrere un 50enne, colto da malore, che purtroppo non ha avuto scampo.

Soccorsi a Paina

Non c'è stato nulla da fare per un 50enne colto da malore questa mattina, poco prima delle 7, a Paina. Ambulanza ed auto medica, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno sono arrivati in via Pizzo Scalina, in codice rosso, dopo la chiamata al 112.

Morto un 50enne

Da quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo che probabilmente era appena arrivato al lavoro, si è sentito male. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi,  della Croce bianca di Mariano, ma le sue condizioni erano già gravissime, tanto che è deceduto sul posto.

 

