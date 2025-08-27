Malore in ditta, muore un 50enne

Tragedia

Inutile ogni tentativo di soccorso in via Pizzo Scalino

Non c'è stato nulla da fare per un 50enne colto da malore questa mattina, poco prima delle 7, a Paina. Ambulanza ed auto medica, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno sono arrivati in via Pizzo Scalina, in codice rosso, dopo la chiamata al 112.

Da quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo che probabilmente era appena arrivato al lavoro, si è sentito male. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, della Croce bianca di Mariano, ma le sue condizioni erano già gravissime, tanto che è deceduto sul posto.