Malore in farmacia a Meda, paura per un 61enne soccorso in codice rosso.

Malore in farmacia

E’ successo alla farmacia comunale di via Indipendenza. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 15.15 di oggi, venerdì 21 febbraio 2020. In base a quanto è stato possibile ricostruire, il 61enne si è sentito male mentre si trovava all’interno della farmacia. Inizialmente soccorso dal personale del Presst (Presidio socio-sanitario territoriale), è stato poi affidato alle cure dei soccorritori del 118.

Trasportato all’ospedale di Desio

Sul posto si sono portate un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica. Dopo le prime cure i sanitari hanno trasferito il 61enne all’ospedale di Desio.