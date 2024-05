Si era sentita male in una farmacia di Settimo Milanese, una 68enne residente a Nova Milanese è stata salvata da due agenti della Polizia Locale. Sono stati provvidenziali non solo la rapidità di intervento, ma anche la preparazione e la dotazione di un defibrillatore semiautomatico, per salvare la vita alla signora che intorno alle 12,30 di martedì 29 aprile, ha accusato un malore mentre si trovava alla Farmacia Culzoni, appunto di Settimo Milanese.

Malore in farmacia a Settimo, novese salvata dai vigili

Dopo la chiamata al 112 da parte dei presenti, a giungere sul posto per prima è stata la pattuglia della Polizia Locale di Settimo chiamata in ausilio dei soccorritori. E la prontezza e preparazione degli agenti è stata fondamentale. Gli Assistenti Scelti Giuseppe Bellani e Lorena Li Pomi infatti, hanno prestato soccorso alla 68enne in arresto cardiaco.

Hanno utilizzato il defibrillatore semiautomatico in dotazione al Comando di Polizia Locale, avviando nel più breve tempo le procedure di rianimazione della donna.

Coraggio, preparazione e rapidità di intervento, come sempre in questi casi, si sono rivelati fondamentali.

Le manovre salvavita hanno infatti avuto successo: giunti sul posto i soccorritori dell’ambulanza, la donna è stata poi trasportata in pronto soccorso all’ospedale Galeazzi di Milano dove è stata subito ricoverata.

Lo stesso personale medico dell'ambulanza si è complimentato con i due operatori della Polizia locale: senza il loro primo soccorso molto probabilmente la donna non ce l'avrebbe fatta.

Grande soddisfazione per la dimostrazione di professionalità da parte del comandante della Polizia Locale di Settimo, Fabrizio Zampieri: