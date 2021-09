Malore in farmacia, anziano gravissimo

Sono gravissime le condizioni di un uomo di 83 anni colpito da malore nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 settembre, mentre si trovava all'interno della Farmacia Perego, in via Cremagnani, a Vimercate.

L'anziano ha accusato il malore poco dopo le 15 mentre era all'interno del negozio in attesa di essere servito. Si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo conoscenza. A dare l'allarme sono stati gli stessi farmacisti che gli hanno presto i primi soccorsi.

Ambulanza in codice rosso

Sul posto poco dopo sono giunte un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Ai soccorritori le condizioni dell'83enne sono apparse sin da subito molto gravi.

Colpito da arresto cardiaco

Il cuore aveva cessato di battere. Hanno quindi avviato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco.

L'anziano non si è però ripreso. Gli è stato quindi applicato il massaggiatore cardiaco automatico ed è stato trasferito in all'ospedale di Vimercate, sempre in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime.