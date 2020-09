Malore in pasticceria, arriva l’elisoccorso. E’ successo a Besana in Brianza oggi, domenica 20 settembre 2020.

Malore in pasticceria, arriva l’elisoccorso

Un uomo di 56 anni ha accusato un malore improvviso mentre era all’interno di una pasticceria nella centralissima piazzetta Cuzzi, a due passi dalla Basilica e dall’oratorio. Allertati i soccorsi, poco prima delle 12, da Milano si è alzato in volo un elisoccorso. Sul posto anche un’ambulanza da Merate e i Carabinieri della locale stazione.

Eliambulanza atterrata vicino al cimitero

L’eliambulanza è atterrata in un campo vicino al cimitero del capoluogo, non distante da piazza Cuzzi. L’uomo è stato subito soccorso, anche con il defibrillatore presente in piazza della Basilica. L’intervento dei soccorritori è avvenuto in concomitanza con la Messa nella vicina Basilica. Grande l’appresione generale.

