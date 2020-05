Malore in piazza Cavour a Meda, grave 70enne

Malore in piazza Cavour a Meda, 70enne finisce in ospedale in codice rosso.

Malore in piazza Cavour

E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, poco prima delle 16. In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’anziano stava camminando in piazza Cavour, quando a un tratto si è sentito male e si è accasciato a terra.

Sul posto ambulanza e Carabinieri

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un’ambulanza di Seregno Soccorso e i Carabinieri. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 70enne, per poi trasferirlo in codice rosso in ospedale.

