Attimi di terrore questa mattina, mercoledì 10 luglio, a Lesmo: un anziano è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in piscina ed è stato soccorso in codice rosso da ambulanza e automedica.

Malore in piscina, attimi di terrore per un anziano

L'allarme è scattato intorno alle 11.30 all'interno del residence Lesmo Green. L'uomo, un 85enne, si trovava in acqua nella piscina dello "Sporting" quando ha accusato un malore. Sul posto si sono precipitati i soccorsi allertati dai bagnini che prestano servizio nell'impianto natatorio del super condominio.

Soccorso in gravi condizioni

I paramedici hanno avuto accesso alla piscina dall'ingresso retrostante di via Pontida, dove hanno fatto capolino un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Una volta stabilizzato, l'anziano è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in condizioni serie, ma fortunatamente meno gravi del previsto.