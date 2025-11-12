Malore in strada, 60enne in ospedale con l’eliambulanza

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 novembre, a Seregno, dove un uomo di 60 anni è stato colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in via Perego, nei pressi del santuario dei Vignoli.

Malore in strada, 60enne in ospedale

L’allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti in codice rosso, il livello di massima gravità dell’emergenza-urgenza, i soccorritori di Seregno Soccorso, insieme alla Polizia Locale. Gli agenti hanno provveduto a chiudere via Perego e deviare il traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

In eliambulanza al Sant’Anna di Como

Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza. Dopo le prime cure prestate sul posto, il sessantenne è stato quindi trasferito in ambulanza fino allo skatepark cittadino, dove il personale sanitario ha effettuato il trasbordo sull’eliambulanza che lo sta portando in questi minuti all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como). Sarà affidato alle cure dei medici del Pronto soccorso.