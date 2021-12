Malore in strada, 61enne muore in ospedale

Ad Arcore

Nonostante la tempestività dei soccorsi per la donna non c'è stato nulla da fare

Malore in strada, donna di 61 anni muore in ospedale.

Malore in strada ad Arcore

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, giovedì 2 dicembre 2021, intorno alle 16.30, in via Gilera, ad Arcore, proprio davanti alla Farmacia che si trova di fronte al palazzetto dello sport "PalaUnimec".

In base a quanto ricostruito, una 61enne, mentre stava percorrendo la via a piedi, si è sentita male e si è accasciata a terra, priva di sensi.

Ad accorgersi sono stati alcuni passanti i quali si sono accorti del malore della donna e hanno lanciato i soccorsi, mentre una farmacista e un dentista, attirati dalle urla dei passanti, hanno tentato di rianimare la donna con un massaggio cardiaco.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto è prontamente accorsa un'ambulanza e un'automedica che hanno dato supporto al pronto intervento della farmacista e del dentista. Purtroppo le condizioni della 61enne sono parse subito gravisssime.

Durante il trasporto in ospedale la situazione è precipitata. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di salvarla, per la 61enne non c'è stato nulla da fare e i medici dell'ospedale San Gerardo di Monza ne hanno dichiarato il decesso poco dopo l'arrivo al nosocomio monzese.

