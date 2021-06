Malore in strada, 61enne muore in ospedale.

Malore in strada a Meda

E' successo oggi, mercoledì 9 giugno 2021, intorno alle 10.30, in via Colombara a Meda. In base a quanto ricostruito, un 61enne residente a Mariano Comense, mentre stava percorrendo la via a piedi, si è sentito male. Ha cercato di chiedere aiuto a un passante in bicicletta, che l'ha visto barcollare e poi finire a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto è prontamente accorsa un'ambulanza di Avis Meda, i cui sanitari gli hanno prestato le prime cure. Inizialmente le sue condizioni non sono apparse gravissime, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice giallo. Durante il trasporto in ospedale, però, la situazione è precipitata ed è stata allertata anche l'automedica. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di salvarlo, per il 61enne non c'è stato nulla da fare e poco dopo le 12 al San Gerardo di Monza è stato dichiarato il decesso.