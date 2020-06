Malore in strada a Desio, gravissima una 27enne

Malore in strada, gravissima una 27enne. E’ successo in via Milano a Desio.

Malore in strada per una 27enne

L’allarme è scattato intorno alle 14.10 di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, in via Milano. In base a quanto è stato possibile ricostruire, una 27enne si è sentita male mentre stava camminando con il suo cane ed è caduta a terra.

Soccorsi in codice rosso

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa di Bresso. Dopo le prime cure la giovane è stata trasferita all’ospedale di Desio. Le sue condizioni sono gravi.

