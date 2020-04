Malore in strada per un 26enne SIRENE DI NOTTE

Malore in strada per un giovane di 26 anni soccorso nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 23 aprile, a Correzzana.

Malore in strada per un 26enne

In base alle a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è scattata intorno alle 3.30. Il giovane è stato soccorso in via Desiderio dalla Croce bianca di Besana. I volontari giunti sul posto hanno prestato le prime cure al ragazzo che fortunatamente non presentava gravi sintomi per poi accompagnarlo in ospedale a Carate in codice verde per ulteriori accertamenti medici.

TORNA ALLA HOME