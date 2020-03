Malore in strada per un 34enne SIRENE DI NOTTE

Un uomo di 34 anni ha accusato un malore in strada nella notte tra domenica e oggi, lunedì 30 marzo 2020. Il 34enne è stato soccorso in via Curiel a Limbiate.

Malore in strada a Limbiate

A intervenire sul posto, dopo la chiamata al numero di emergenza giunta alle 2.20, sono stati i volontari della croce bianca di Cesano. Gli operatori del soccorso, dopo aver raggiunto il 34enne sono arrivati sul posto in codice verde. Purtroppo a seguito dei primi accertamenti medici, le condizioni dell’uomo sono peggiorate ed è stato disposto il trasferimento in ospedale a Rho in codice giallo.

Una 54enne soccorsa a Lissone

Nella serata di ieri un altro malore ha coinvolto una donna di 54 anni, soccorsa in via Botticelli a Lissone. La 54enne si era sentita male poco prima delle 22 ed era stato così allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Besana che fortunatamente hanno assistito la donna, che si è ripresa in fretta, senza trasportarla in ospedale.

