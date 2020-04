Malore in strada per un 40enne SIRENE DI NOTTE

Malore in strada per un uomo di 40 anni soccorso a Desio poco prima delle tre e trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino.

Malore in strada per un 40enne

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è arrivata intorno alle 2.47. Sul posto, in via Palme, si sono portati i soccorritori della croce rossa di Desio assieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio. L’uomo è stato visitato sul posto e poi trasportato, in buone condizioni generali all’Ospedale cittadino per tutti gli accertamenti del caso.

Intossicazione etilica a Brugherio

Nella serata di ieri segnaliamo anche l’intervento di soccorso per una donna di 51 anni che si è sentita male a causa di qualche bicchiere di troppo. I soccorritori della croce rossa di Brugherio sono intervenuti in città, in via San Maurizio al Lambro, poco dopo le 22. Dopo le prime cure la 51enne è stata trasportata all’Ospedale San Gerardo in codice verde.

Investimento a Desio

Sempre nella serata di ieri, mercoledì, in via Seregno a Desio si è verificato l’investimento di un 28enne, subito soccorso dal volontari della Croce Rossa. Fortunatamente per lui non ci sono state serie conseguenze ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti in codice verde.

TORNA ALLA HOME