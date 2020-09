Malore in strada per una 49enne a Limbiate SIRENE DI NOTTE

Malore in strada per una 49enne a Limbiate. Intervento dei volontari della Croce bianca intorno alle 3.30 in via Monte Bernina.

Un solo intervento di soccorso nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 23 settembre, in Brianza. Si è trattato di un malore occorso ad una donna di 49 anni a Limbiate. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è arrivata alle 3.20 e subito i volontari della Croce bianca di Seveso si sono attivati. Le condizioni della 49enne, fortunatamente, sono sempre rimaste buone, e infatti dopo gli accertamenti sul posto è stata trasportata in ospedale a Garbagnate Milanese in codice verde.

