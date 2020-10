Malore in strada per una 79enne, è gravissima

Malore in strada nella centrale via Vittorio Emanuele a Vimercate per una donna di 79 anni: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale cittadino.

Malore in strada, arriva ambulanza e automedica

Una donna di 79 anni si è sentita male sul marciapiede mentre si trovava di fronte ad un negozio di ortopedia fra via Vittorio Emanuele e via Cereda: immediata la chiamata al 118 con l’arrivo sul posto dell’ambulanza e di un’auto medica. Sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri. Alla donna, dopo che i soccorritori hanno praticato il massaggio cardiaco è stato applicato un massaggiatore automatico e successivamente trasportata in ambulanza.

Le condizioni disperate della donna

Dopo essere stata caricata a bordo dell’ambulanza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vimercate dove si trova in condizioni disperate. Grande apprensione da parte dei presenti che si trovavano a passeggio lungo la via centrale della città.

