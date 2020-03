Malore in un impianto lavorativo per un 36enne SIRENE DI NOTTE

Nella notte intervento di soccorso in un impianto lavorativo di via delle Industrie a Caponago per un uomo di 36 anni che ha accusato un malore durante il turno di lavoro.

Malore in un impianto lavorativo per un 36enne

La chiamata al numero di emergenza, secondo quanto riporta l’Agenzia regionale che coordina i soccorsi in Lombardia, è arrivata poco dopo le 4.30. Sul posto si sono portati i volontari vimercatesi che hanno subito prestato le prime cure al 36enne. L’uomo è stato visitato e poi caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato alle 5.20 in codice verde.

Infortunio per un 30enne

Ieri sera invece, poco dopo le 20, un altro intervento di soccorso in una ditta di via De gasperi a Nova Milanese a causa di uno schiacciamento. Soccorso un giovane di 30 anni, assistito sul posto dai volontari dell’Avis Meda e poi trasportato all’Ospedale Galeazzi di Milano in codice verde. A seguito dell’infortunio sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Desio.

TORNA ALLA HOME