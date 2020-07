Malore e incidente sulla Superstrada

Questa mattina, domenica 19 luglio, malore per un 27enne lungo la Superstrada Milano – Meda fra Cesano Maderno e Seveso. Sulla Valassina, nel tratto compreso fra Briosco e Capriano, un incidente ha coinvolto diversi veicoli con una ragazzina ferita.

In Superstrada malore per un 27enne

Domenica mattina movimentato sulla Superstrada Milano – Meda e sulla Valassina. Poco dopo le 10.30 un 27enne ha avvertito un malore lungo la carreggiata nord della Ss 35, nel tratto compreso fra Cesano Maderno e Seveso. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno oltre a una pattuglia della Polizia stradale. Non si è reso necessario il trasporto del giovane in ospedale.

In Valassina incidente fra più veicoli

In prima mattinata, verso le 8.30, si è verificato un incidente lungo la corsia nord della Valassina che ha coinvolto diversi veicoli, sui quali viaggiavano otto persone. Sulla Valassina è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano. Fra i passeggeri ferita una 15enne ma in maniera non grave: è stata trasportata all’ospedale di Carate. L’incidente in carreggiata nord, rilevato dagli agenti della Polizia stradale, ha provocato code e rallentamenti. Nel tratto di Briosco della Valassina non sono sporadici gli incidenti, leggi qui.

