E’ morto dopo aver fatto ancora una volta quello che più amava pochi minuti dopo un brindisi con gli amici per gli anni compiuti tre giorni prima.

Malore mentre è alla guida, addio a Guido Sala

Tragica fine per l’agratese Guido Sala, 76 anni. Un malore gli è stato fatale mentre era alla guida della sua auto di ritorno da una giornata di pesca, la sua grande passione.

E’ accaduto sabato pomeriggio, in provincia di Bergamo. L’agratese aveva partecipato ad una competizione a Telgate, in provincia di Bergamo. Terminata la gara, si era fermato al bar con alcuni amici per brindare al compleanno.

Poi si è messo in auto, una «Skoda Yeti», per fare ritorno ad Agrate. Dopo pochi chilometri, sulla provinciale 122, tra Calcinate e Mornico al Serio, al momento di affrontare una rotonda ha tirato dritto, finendo nel fossato a bordo strada.

L’ipotesi più probabile è che Guido Sala sia stato colpito da un infarto, perdendo conoscenza mentre era al volante. Inutili i soccorsi. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Lutto in città

La notizia è rimbalzata ad Agrate, dove Sala viveva in via Mazzini. Il figlio Diego, raggiunto dalla notizia poco dopo essere arrivato in una località di villeggiatura per le vacanze estive, ha subito fatto ritorno ad Agrate. Particolarmente colpita anche l’Associazione pescatori Agrate, che il 76enne aveva contribuito a fondare e con cui aveva partecipato a decine di competizioni prima di passare ad altre società. In particolare da alcuni anni gareggiava per la società di Pessano con Bornago.