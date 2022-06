Malore in bicicletta, muore un seregnese 86enne. La disgrazia pochi minuti prima di mezzogiorno in via Fosse Ardeatine a Seregno.

Malore in bicicletta, muore 86enne

Malore fatale per un seregnese di 86 anni. La disgrazia pochi minuti prima di mezzogiorno in via Fosse Ardeatine nel quartiere Sant'Ambrogio, accanto all'asilo nido comunale, a ridosso del parco pubblico. L'anziano era in sella alla bicicletta quando è stato colto da un malore improvviso ed è caduto a terra. Alcuni residenti che hanno assistito alla rovinosa caduta hanno lanciato l'allarme.

Inutili i soccorsi del personale del 118

Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Rossa Italiana, attivati in codice rosso. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso del pensionato. In via Fosse Ardeatine sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia locale per raccogliere le testimonianze dei presenti e risalire all'identità del pensionato. La posizione del ciclista, riverso sull'asfalto a ridosso di un'aiuola, e l'assenza di ferite sul corpo ha subito escluso ipotesi diverse dal malore, in un momento della giornata con temperatura elevata.