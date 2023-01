Malore nel parcheggio a Desio, 60enne muore in ospedale

Malore nel parcheggio, 60enne muore in ospedale. E' successo nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, a Desio. A quanto risulta le condizioni dell'uomo sono risultate subito molto gravi. Portato in ospedale, purtroppo non ce l'ha fatta.

Malore nel parcheggio, soccorsi attivati in codice rosso

L'allarme al 118 dal parcheggio di via Milite Ignoto a Desio risale a poco dopo le 16 di venerdì. Rosso il codice con cui il servizio per le emergenze ha attivato i soccorritori. Il 60enne, da quel che risulta, si è accasciato a terra all'improvviso, colto da malore e, da quanto constatato dai soccorritori al loro arrivo, in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Misinto, oltre all'automedica.

Sul posto ambulanza e automedica

I sanitari hanno cercato a lungo di rianimare il 60enne, è stato richiesto anche l'intervento del Mezzo di soccorso avanzato da Monza ed è stato attivato il protocollo Dae, con il defibrillatore, nel tentativo di salvarlo. Intorno alle 17 è stato poi trasportato in ospedale, a Desio. Residente nel Lecchese, sembrerebbe che si trovasse lì per motivi di lavoro. Una volta trasferito in ospedale, è stato dichiarato il decesso.