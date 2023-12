Malore nel sonno, Arcore piange don Enrico Caldirola

E' stato decisamente un risveglio tragico quello di stamattina, giovedì 7 dicembre 2023, per la comunità pastorale Sant'Apollinare di Arcore. E' morto don Enrico Caldirola, vicario parrocchiale alla parrocchia Regina del Santo Rosario. Il sacerdote aveva 74 anni.

Secondo le prime notizie trapelate il sacerdote sarebbe morto nel sonno nella sua abitazione, a Merate, dove tornava ogni sera per trascorrere la notte. A scoprire il suo corpo ormai privo di vita sarebbe stata la zia di don Enrico Caldirola. La donna ha immediatamente avvisato i soccorsi ma per il 74enne non c'è stato nulla da fare.

Arrivò ad Arcore nel 2004

Il sacerdote, originario di Sartirana di Merate, venne ordinato sacerdote 48 anni fa e arrivò in città nel 2004 e fece il suo ingresso il 31 ottobre di quell'anno. Prese il posto di don Antonio Oldani che venne a mancare nel 2004. Ad accoglierlo c'era l'allora sindaco di Arcore Antonio Nava.

Nel corso della sua vita don Enrico è stato direttore del collegio arcivescovile di Saronno e poi professore al collegio Castelli di Saronno. Successivamente, nel 1991, approdò a Melzo come vicario parrocchiale nella chiesa dei Santi Alessandro e Margherita.

Era responsabile della Caritas

Don Enrico ricopriva l'incarico di responsabile della caritas della comunità pastorale. Era un sacerdote apprezzato e benvoluto da tutta la comunità pastorale. Non è ancora stata ufficializzata la data delle esequie.