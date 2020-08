Malore per abuso di sostanze alcoliche, studentessa di 14 anni ricoverata in codice rosso. Non è in pericolo di vita.

Nella notte la chiamata al 118

La chiamata al 118 risale alle 2.20 circa di questa notte. I militari sono intervenuti a Seregno in via Bologna sulla pubblica via. Gli uomini della Sezione Radiomobile del Nor con il personale sanitario del 118 hanno prestato soccorso ad una 14enne italiana di Meda. Dalla ricostruzione effettuata, la studentessa ha accusato un malore in seguito all’abuso di sostanze alcoliche, consumate ad una festa con amici coetanei. La ragazzina è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Desio, dove è tuttora ricoverata. Non è in pericolo di vita.

