Malore per due giovani a Monza e a Cesano SIRENE DI NOTTE

Malore per due giovani a Monza e a Cesano. Un 25enne trasportato in codice giallo al Policlinico e un 20enne in codice verde a Desio.

Malore per due giovani a Monza e a Cesano

Croce rossa di Cinisello in campo nella notte tra lunedì e oggi, martedì 17 marzo, per soccorrere un giovane di 25 anni che ha accusato un malore in strada.

In base alle informazioni rese note dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, erano circa le due e trenta quando i volontari del soccorso hanno raggiunto via Buonarroti a Monza. Qui, poco prima, un ragazzo di 25 anni si era sentito poco bene allertando i soccorsi. Insieme all’ambulanza sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza. Dopo le prime cure i soccorritori hanno caricato il ragazzo in ambulanza per poi trasferirlo in codice giallo al Policlinico di Monza.

Intorno all’una e trenta si segnala anche l’intervento dei volontari di Seregno Soccorso a Cesano Maderno, in via Po. Qui un giovane di 20 anni si è sentito poco bene ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e anche dei Carabinieri della Compagnia di Desio. Il ragazzo è stato visitato sul posto e poi trasportato all’ospedale di Desio per accertamenti.

