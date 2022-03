A Besana in Brianza

L'uomo si trovava in un supermercato di via Dante quando si è accasciato al suolo.

Sarebbero molto gravi le condizioni di un uomo di 61 anni soccorso a Besana in Brianza a seguito di un malore.

Malore per un 61enne trasportato in ospedale in codice rosso

L'allarme è scattato poco dopo le 13,20. Secondo quanto è stato possibile accertare l'uomo si trovava all'interno di un supermercato di via Dante, la strada che dalla Basilica romana minore di Besana conduce alla stazione ferroviaria. All'improvviso si è accasciato al suolo e subito sono scattati i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i volontari dell'Avis Meda e l'elisoccorso proveniente da Milano (atterrato nel vicino parco di villa Filippini) in codice rosso. Codice purtroppo confermato a seguito dei primi accertamenti sanitari: il 61enne è stato trasportato in ospedale sempre in codice di massima gravità.

In via Dante sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri.