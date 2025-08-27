Malore per un autista straniero, muore un 50enne

Tragedia

Inutile ogni tentativo di soccorso in via Pizzo Scalino

Ambulanza e auto medica questa mattina, poco prima delle 7, in via Pizzo Scalino, al civico 2, a Paina di Giussano. Il personale del 118 è intervenuto per soccorrere un 50enne, colto da malore, che purtroppo non ha avuto scampo.

Soccorsi a Paina

Non c'è stato nulla da fare per un 50enne, autista di tir, colto da malore questa mattina, poco prima delle 7, a Paina. Ambulanza ed auto medica, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno sono arrivati in via Pizzo Scalina, in codice rosso, dopo la chiamata al 112.

Morto un 50enne

Da quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo di origini straniere, che si era fermato a dormire sul suo tir durante la notte si è sentito male. E' stato trovato fuori dal suo camion con rimorchio olandese, a terra, già senza vita. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, della Croce bianca di Mariano, ma non c'era più niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri.