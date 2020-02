Malore per una bimba di un anno SIRENE DI NOTTE

Intervento di ambulanza e automedica nella notte a Camparada, in via Lario, per una bimba di appena un anno che ha accusato un malore.

Malore per una bimba di un anno

Una bimba di appena un anno è stata soccorsa nella notte tra lunedì e oggi, martedì 18 febbraio 2020, a Camparada. La piccola, che in base a quanto riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza, avrebbe accusato un malore è stata raggiunta in via Lario poco dopo le due.

Ad assisterla nelle prime cure sono stati i volontari della croce bianca di Besana, intervenuti sul posto in codice giallo. Fortunatamente dopo i primi accertamenti, le condizioni della bambina sono migliorate. E’ stato comunque disposto il trasferimento in ospedale a Vimercate in codice verde per ulteriori esami.