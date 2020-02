Malore in casa a Seregno, grave una donna di 39 anni

Malore in casa a Seregno, in gravi condizioni una donna di 39 anni soccorsa dal personale del “118” e trasportata all’ospedale di Desio.

Donna di 39 anni accusa malore in casa

Grave malore in casa a Seregno. Nel pomeriggio di sabato 29 febbraio, pochi minuti prima delle 14, il personale del “118” ha soccorso una donna di 39 anni in arresto cardiaco nella sua abitazione di via Giusti, nel quartiere San Rocco. Sul posto l’Automedica di Desio e l’ambulanza della Croce Rossa di Nova Milanese. Gli operatori hanno operato con le mascherine come prevede il protocollo.

La paziente ricoverata all’ospedale di Desio

Dopo le prime operazioni di soccorso la 39enne è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Desio in codice rosso, lo stesso con cui erano stati attivati i mezzi del “118”. Molto gravi le condizioni della donna. Al momento del malore la 39enne si trovava sola in casa.

