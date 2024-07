Malore sul lavoro, 50enne muore a Briosco

Lo hanno trovato riverso al suolo privo di sensi all'interno dell'appartamento che stava ristrutturando. E' morto all'ospedale un muratore 50enne. La tragedia nella serata di ieri, martedì 23 luglio, a Briosco.

Malore fatale

Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, l'uomo, 50 anni, era impegnato da qualche tempo nella ristrutturazione di un appartamento di via Roma, nel cuore di Briosco, di fronte al Municipio. Ieri, intorno alle 20, è stato rinvenuto in condizioni disperate, probabilmente a causa di un malore fatale.

Carabinieri e Ats al lavoro

Sul posto è intervenuto il personale sanitario attivato in codice rosso a bordo dell'automedica e dell'ambulanza di Sos Lurago d'Erba. Il 50enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Carate Brianza dove purtroppo è spirato. Al lavoro per definire le cause della tragedia, i Carabinieri della stazione di Giussano e i tecnici di Ats. Presente anche il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro, ieri sera impegnato in una riunione in Comune e sceso il strada richiamato dalle sirene dei mezzi i soccorso.