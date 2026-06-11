L'uomo è stato soccorso da un collega che gli ha praticato il massaggio cardiaco e recuperato successivamente in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Dopodichè è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo

Attimi di grande concitazione nella mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, per un operaio rumeno di 46 anni residente nella bergamasca, che è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava sul tetto di un’azienda di Giussano in via Prealpi.

Accusa un malore sul tetto, grave operaio 46enne

Immediata la chiamata ai soccorsi che hanno portato sul posto un’ambulanza ed un’automedica in codice rosso, oltre che Vigili del Fuoco di Monza (presenti con l’APS (Autopompa Serbatoio) del distaccamento di Seregno e l’AS (Autoscala) dalla sede centrale), Polizia Locale e tecnici dell’Ats. I primi soccorsi all’operaio sono stati portati da un collega, un egiziano residente anch’esso vicino Bergamo, che – subito dopo il malore accusato dal 46 anni – gli ha immediatamente praticato il massaggio cardiaco.

Il recupero con l’autoscala

Una volta arrivati i soccorsi, il 46enne è stato preso in carico dal personale sanitario. Fondamentale anche il lavoro dei Vigili del Fuoco che con l’autoscala ed una barella idonea, hanno permesso il recupero dell’uomo dal tetto in sicurezza. Una volta portato a terra l’uomo è stato caricato sull’ambulanza e trasferito immediatamente in gravi condizioni in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.