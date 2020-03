Malori a Limbiate e a Cesano SIRENE DI NOTTE

Malori nella notte appena trascorsa a Limbiate e a Cesano Maderno. Due persone sono state soccorse e una è stata anche trasportata in ospedale.

Malori a Limbiate e a Cesano

Sono due gli interventi di soccorso effettuati nella notte tra domenica e oggi lunedì 16 marzo 2020 in Brianza. Poco prima di mezzanotte e mezza gli operatori della croce rossa di Misinto sono stati allertati di un malore in un impianto lavorativo di via Bracco a Cesano. Subito si sono portati sul posto e hanno prestato le prime cure a un uomo di 31 anni. Dopo gli accertamenti del caso i volontari hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Saronno in codice verde.

Mancavano pochi minuti alle 4 quando un’altra ambulanza ha raggiunto un 29enne che si è sentito male in via Verdi a Limbiate ( Villaggio Sole). Fortunatamente per lui, dopo le cure sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

